Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння: які наслідки

Відповідно до пункту 2.9 а Правил дорожнього руху України, водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських засобів, які впливають на увагу та реакцію.

За порушення цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність, встановлена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Яка відповідальність за відмову водія від проходження огляду на стан сп’яніння, читайте в нашому матеріалі.

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Чи може водій відмовитися від проходження огляду на стан сп’яніння

Процедура огляду регламентована чинним законодавством. Вона може проводитися безпосередньо на місці зупинки транспортного засобу поліцейським із використанням сертифікованих приладів (зокрема, типу Dräger), дозволених МОЗ та іншими уповноваженими органами.

У разі відсутності таких технічних засобів або в спірних ситуаціях огляд може бути проведений лікарем у медичному закладі. У сільській місцевості, де лікаря немає, таку функцію може виконувати спеціально підготовлений фельдшер фельдшерсько-акушерського пункту.

Результати огляду, якщо процедура була проведена відповідно до встановлених вимог, мають силу офіційного доказу. У випадку відмови від проходження огляду на стан сп’яніння, співробітник поліції складає відповідний адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.

Хоча така відмова і розглядається як доказ правопорушення, вона не забезпечує наявність медичного підтвердження сп’яніння. Проте цього може бути достатньо для винесення рішення в суді.

Суд з’ясовує, чи мало місце правопорушення, оцінює зібрані докази, визначає ступінь вини особи, її матеріальне становище, а також інші обставини справи. Конституція України гарантує презумпцію невинуватості, тому всі сумніви щодо вини особи тлумачаться на її користь.

Якщо доказів буде недостатньо, суд має право закрити провадження через відсутність складу правопорушення. Водночас, якщо зібраних доказів буде достатньо, суд може ухвалити рішення не на користь водія, навіть без проведеного медичного огляду.

Відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння: відповідальність

У статті 130 КУпАП зазначено, що керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та реакцію, так само як і передача керування особі, що перебуває в такому стані, є порушенням закону.

До цієї ж категорії належить і відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння чи на вживання медичних засобів, які впливають на здатність безпечно керувати авто.

Який штраф за відмову пройти огляд на стан сп’яніння на вимогу поліції:

За такі дії передбачено штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

У випадку повторного порушення протягом одного року, настає більш сувора відповідальність. Водієві загрожує штраф у розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів (34 тис. грн) з позбавленням права керування строком на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на строк 10 діб з тими ж супутніми наслідками.

Чи варто підписувати протокол про адміністративне правопорушення

Процедура огляду водія на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння чітко регламентована та описана в постанові Кабміну. Її недотримання поліцією є підставою для визнання такого огляду в суді недійсним.

Адвокат Роман Сімутін говорить, що всі порушення та порядок огляду людини на стан алкогольного сп’яніння фіксуються поліцією на бодикамеру. Тож відеозапис є доказом і ретельно вивчається в суді.

За словами адвоката, не потрібно відмовлятися від підписання протоколу або від отримання його копії.

Зазвичай це трапляється в тому випадку, якщо водій не згоден з результатами огляду або з виписаним штрафом. Але такий протест водія не буде в суді аргументом для його виправдання.

Адвокат зазначає, що в протоколі є спеціальна графа для зауважень. Тож якщо особа відмовилася підписувати протокол, аргументуючи це своєю незгодою, але в графі до цього протоколу не зазначила, що не згодна з висновком або оглядом поліції, то суддя не візьме до уваги цю версію та вважатиме це вигадками для уникнення відповідальності.

Усі аргументи щодо незгоди з діями поліції потрібно вказувати в спеціальній графі протоколу.

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