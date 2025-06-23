Взрывы в Белгороде-Днестровском: РФ нанесла удар по учебному заведению, есть погибшие

Взрывы в Белгород-Днестровском, что в Одесской области, прогремели во время воздушной атаки — россияне запустили баллистическую ракету.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Обновлено в 16:55

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Взрывы в Белгород-Днестровском

По словам Олега Кипера, враг нанес баллистический удар по одному из учебных заведений города, разрушив его.

Детей в учреждении не было, поскольку сейчас каникулы, однако под завалами могут быть взрослые из преподавательского состава.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате российского ракетного удара по Белгород-Днестровскому погибли два человека.

— На данный момент также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — подчеркнул Олег Кипер.

По словам Олега Кипера, лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция.

– Привлечены все необходимые службы. Ни один из таких российских ударов не является случайным – российская армия точно знает, куда бьет. И это – демонстративные удары, – подчеркнул глава Одесской ОВА.

Напомним, что ночью 22 июня россияне атаковали Белгород-Днестровский. Вражеские удары уничтожили местную станцию экстренной медицинской помощи. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако вражескими ударами выведены из строя семь машин скорой помощи, шесть из них разбиты, одна машина скорой помощи сгорела дотла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА

Фото : Depositphotos

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