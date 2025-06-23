Вибухи в Білгород-Дністровському: РФ вдарила по навчального закладу, є загиблі

Вибухи в Білгород-Дністровському, що на Одещині, пролунали під час повітряної атаки – росіяни запустили балістику.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Оновлено о 16:55

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Вибух у Білгород-Дністровському

За словами Олега Кіпера, ворог вдарив балістикою в один із навчальних закладів міста, зруйнувавши його.

Дітей не було у закладі, адже зараз канікули, проте під завалами можуть бути дорослі з викладацького складу.

Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Білгород-Дністровському загинуло двоє людей.

– Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога, – наголосив Олег Кіпер.

За словами Олега Кіпера, ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція.

– Залучені всі необхідні служби. Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари, – наголосив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що уночі 22 червня росіяни атакували Білгород-Дністровський. Ворожі удари знищили місцеву станцію екстреної медичної допомоги. На щастя, минулося без постраждалих. Проте ворожими ударами виведені з ладу сім автівок швидкої допомоги, шість із них потрощені, одна машина швидкої згоріла вщент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА

Фото : Depositphotos

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