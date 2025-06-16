Росіяни намагаються оточити Костянтинівку з трьох напрямків — ЗСУ

Російська армія намагається взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, раніше ворог наступав із боку Торецька, Краматорська та Часового Яру, але безуспішно. Наразі основний удар спрямований із Покровського напрямку — через трасу Покровськ–Костянтинівка, де тривають найзапекліші бої.

Зараз дивляться

—Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків вже давно. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них. Зараз вони намагаються зайти (до Костянтинівки) з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої, — каже Трегубов.

Трегубов підкреслив, що українські війська зосередили на цьому напрямку максимум зусиль, щоб зупинити противника.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій.

Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, сім боїв тривають досі.

Нагадаємо, Сирський повідомив, що з початку року українські військові знищили 19 421 одиницю автомобільної техніки російської армії.

Також, минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1200 російських військових.

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