Карта боевых действий на 26 июня 2025 года – ситуация на фронте

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и осуществили 4126 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: 56 ОМБр

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