Карта бойових дій на 26 червня 2025 – ситуація на фронті

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень. Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: 56 ОМБр

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