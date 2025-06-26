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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 26 червня 2025 – ситуація на фронті

війна в Україні

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень. Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: 56 ОМБр

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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