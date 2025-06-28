Минобороны допустило к использованию украинский беспилотный наземный комплекс Мураха
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах отечественный беспилотный наземный комплекс Мураха.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Минобороны позволило применение комплекса Мураха в ВСУ – каковы его характеристики
Мураха – гусеничный роботизированный комплекс, созданный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.
Комплекс выделяется высокой грузоподъемностью среди аналогов в своем классе: он способен транспортировать более половины тонны груза на десятки километров. Благодаря разным каналам управления Мураха может работать даже в зонах, где активно применяются вражеские средства радиоэлектронной борьбы.
Ходовые характеристики комплекса позволяют преодолевать местность со сложным рельефом и пересекать небольшие броды, что значительно расширяет возможности его применения в поле боя.
Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ беспилотный наземный комплекс PROTECTOR.
Тяжелый беспилотный наземный комплекс PROTECTOR создали украинские разработчики, учитывая реальный боевой опыт наших военных.