Минобороны допустило к использованию украинский беспилотный наземный комплекс Мураха

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах отечественный беспилотный наземный комплекс Мураха.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Минобороны позволило применение комплекса Мураха в ВСУ – каковы его характеристики

Мураха – гусеничный роботизированный комплекс, созданный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

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Комплекс выделяется высокой грузоподъемностью среди аналогов в своем классе: он способен транспортировать более половины тонны груза на десятки километров. Благодаря разным каналам управления Мураха может работать даже в зонах, где активно применяются вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

Ходовые характеристики комплекса позволяют преодолевать местность со сложным рельефом и пересекать небольшие броды, что значительно расширяет возможности его применения в поле боя.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ беспилотный наземный комплекс PROTECTOR.

Тяжелый беспилотный наземный комплекс PROTECTOR создали украинские разработчики, учитывая реальный боевой опыт наших военных.

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