Міноборони допустило до використання український безпілотний наземний комплекс Мураха

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний наземний комплекс Мураха.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Міноборони дозволило застосування комплексу Мураха в ЗСУ – які його характеристики

Мураха – гусеничний роботизований комплекс, створений для підтримки підрозділів у складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

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Комплекс виділяється високою вантажопідйомністю серед аналогів у своєму класі: він здатен транспортувати понад пів тонни вантажу на десятки кілометрів. Завдяки різним каналам управління Мураха може працювати навіть у зонах, де активно застосовуються ворожі засоби радіоелектронної боротьби.

Ходові характеристики комплексу дозволяють долати місцевість зі складним рельєфом і перетинати невеликі броди, що значно розширює можливості його застосування на полі бою.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс PROTECTOR.

Важкий безпілотний наземний комплекс PROTECTOR створили українські розробники, врахувавши реальний бойовий досвід наших військових.

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