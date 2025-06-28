Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Міноборони допустило до використання український безпілотний наземний комплекс Мураха

робот «Мураха»
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний наземний комплекс Мураха.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Міноборони дозволило застосування комплексу Мураха в ЗСУ – які його характеристики

Мураха – гусеничний роботизований комплекс, створений для підтримки підрозділів у складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

Зараз дивляться

Комплекс виділяється високою вантажопідйомністю серед аналогів у своєму класі: він здатен транспортувати понад пів тонни вантажу на десятки кілометрів. Завдяки різним каналам управління Мураха може працювати навіть у зонах, де активно застосовуються ворожі засоби радіоелектронної боротьби.

Ходові характеристики комплексу дозволяють долати місцевість зі складним рельєфом і перетинати невеликі броди, що значно розширює можливості його застосування на полі бою.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс PROTECTOR.

Важкий безпілотний наземний комплекс PROTECTOR створили українські розробники, врахувавши реальний бойовий досвід наших військових.

Читайте також
Роботи замість солдатів: як Україна впроваджує бойові безпілотники на фронт
корпусна система ЗСУ

Пов'язані теми:

безпілотникЗброяЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь