Міноборони допустило до використання український безпілотний наземний комплекс Мураха
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний наземний комплекс Мураха.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Міноборони дозволило застосування комплексу Мураха в ЗСУ – які його характеристики
Мураха – гусеничний роботизований комплекс, створений для підтримки підрозділів у складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.
Комплекс виділяється високою вантажопідйомністю серед аналогів у своєму класі: він здатен транспортувати понад пів тонни вантажу на десятки кілометрів. Завдяки різним каналам управління Мураха може працювати навіть у зонах, де активно застосовуються ворожі засоби радіоелектронної боротьби.
Ходові характеристики комплексу дозволяють долати місцевість зі складним рельєфом і перетинати невеликі броди, що значно розширює можливості його застосування на полі бою.
Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс PROTECTOR.
Важкий безпілотний наземний комплекс PROTECTOR створили українські розробники, врахувавши реальний бойовий досвід наших військових.