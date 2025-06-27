ЗСУ отримають безпілотний комплекс PROTECTOR: які завдання він може виконувати

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс PROTECTOR.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

НРК PROTECTOR допустили до експлуатації в ЗСУ

Важкий безпілотний наземний комплекс PROTECTOR створили українські розробники, врахувавши реальний бойовий досвід наших військових.

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Він допомагає захищати воїнів під час логістичних та бойових операцій у будь-яких умовах і пору року.

Які завдання може виконувати PROTECTOR

PROTECTOR може виконувати низку завдань: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність.

Повний привід дає змогу долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть після пошкодження.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін назвав це де-факто новою гілкою розвитку наземних роботизованих комплексів.

— Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них. ВОПи необхідно максимально посилити роботизованими системами, – сказав він.

Нещодавно Міноборони кодифікувало дистанційно-керований бойовий модуль Шабля МК19(М) та дозволило його використання у ЗСУ. Детальніше про систему за цим посиланням.

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