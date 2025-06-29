Необходимый и соответствующий угрозам шаг: МИД о выходе Украины из Оттавской конвенции

Украина приняла решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции, поскольку вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

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— В условиях, когда Россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается в том числе и участия нашего государства в международно-правовых документах и механизмах, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей — от ужасных российских зверств.

Оттавская конвенция: что это за документ

Оттавская конвенция предусматривает запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, также прописана необходимость их уничтожения. Документ Украина ратифицировала в 2005 году и добросовестно выполняла положения, прописанные в нем.

В то же время, отмечают в МИД, РФ не будучи государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко применяет противопехотные мины как метод ведения войны.

— С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора.

Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены, — говорится в сообщении.

Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективностью защиты своей страны от агрессора, пренебрегающего всеми международно-правовыми нормами.

Вооруженная агрессия РФ против Украины уже заставила ряд государств — Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию — пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

Напомним, что 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

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