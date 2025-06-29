Необхідний та відповідний рівню загроз крок: МЗС про вихід України з Оттавської конвенції

Україна ухвалила рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією, оскільки змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

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– В умовах, коли Росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави. Це стосується зокрема й участі нашої держави у міжнародно-правових документах та механізмах, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення було ухвалено, враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств.

Оттавська конвенція: що відомо про документ

Оттавська конвенція передбачає заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також прописано необхідність їх знищення. Її Україна ратифікувала у 2005 році та сумлінно виконувала положення, прописані у документі.

Водночас, наголошують у МЗС, РФ не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, розв’язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко застосовує протипіхотні міни як метод ведення війни.

– З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора. Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов’язань за Оттавською конвенцією та ефективністю захисту своєї Батьківщини від агресора, що нехтує усіма міжнародно-правовими нормами.

Збройна агресія РФ проти України вже змусила низку держав — Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію — переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

Нагадаємо, що 29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін.

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