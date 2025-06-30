Кто может получить свидетельство о смерти и какие документы нужны
Свидетельство о смерти — это документ, который подтверждает, что человек умер. Без него нельзя похоронить человека, оформить наследство.
Как получить свидетельство о смерти — читайте в нашем материале.
Свидетельство о смерти: порядок получения
Кто выдает свидетельство о смерти:
- отделы ЗАГСа;
- сельский, поселковый или городской совет (кроме крупных городов областного значения).
Кто имеет право получить свидетельство о смерти
Свидетельство могут получить родственники — муж или жена, дети (включая усыновленных), братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также наследники по завещанию или закону.
Получить документ может и представитель органа опеки — если он действует в интересах тех, кто имеет право на свидетельство.
Но просто прийти в ЗАГС и сказать, что кто-то умер — недостаточно. Нужно принести документы, которые подтверждают факт смерти, чтобы можно было выдать свидетельство.
Какие документы нужны для получения свидетельства о смерти
Чтобы получить свидетельство о смерти, нужен документ, который подтверждает факт смерти. Его выдает больница или судебно-медицинское учреждение, если человек умер в медучреждении или проводилась экспертиза.
Если тело не найдено или человек долго считался пропавшим, но суд признал его мертвым, то нужно предоставить соответствующее решение суда.
Также нужно иметь:
- паспорт умершего (если есть),
- льготные документы, военный билет (при наличии),
- паспорт лица, подающего документы.
Желательно взять и копии всех документов, потому что в самом ЗАГСе может не быть принтера.
Заявление подается:
- по месту последнего проживания умершего,
- там, где умер человек или нашли тело,
- по месту захоронения.
Сроки подачи заявления:
- не позднее чем через 3 дня после смерти или обнаружения тела,
- если нет справки из больницы — до 5 дней.
- если человек умер, например, в поезде, самолете или на корабле — свидетельство можно оформить в ближайшем ЗАГСе.
Если отказали в выдаче свидетельства без уважительной причины, вы имеете право подать жалобу в Министерство юстиции Украины или обратиться в Окружной административный суд.
На время действия военного положения заявление можно подать в любой ЗАГС независимо от места смерти или проживания.
Можно ли получить свидетельство о смерти в Дії
В Дії можно подать заявление на получение выписки о смерти или на повторную выдачу свидетельства о смерти (дубликата).
Повторная выдача свидетельства о смерти:
- Нажмите Подать заявление и войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на портале.
- Заполните онлайн-форму для повторного получения свидетельства.
- Выберите удобный способ получения документа: в ближайшем ЗАГСе или в отделении Укрпочты или через курьера.
- Оплатите услугу онлайн.
- Подпишите заявление с помощью электронной подписи или Дія.Підпису. После этого система автоматически отправит его в соответствующий ЗАГС.
- Отслеживайте статус заявления в кабинете гражданина в разделе Заказанные услуги и ожидайте оповещения на электронную почту.
- Получите документ выбранным вами способом.