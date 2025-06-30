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Марина Терюханова, редактор ленты
5 мин.

Кто может получить свидетельство о смерти и какие документы нужны

Свідоцтво про смерть
Фото: Pixabay

Свидетельство о смерти — это документ, который подтверждает, что человек умер. Без него нельзя похоронить человека, оформить наследство.

Как получить свидетельство о смерти — читайте в нашем материале.

Свидетельство о смерти: порядок получения

Кто выдает свидетельство о смерти:

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  • отделы ЗАГСа;
  • сельский, поселковый или городской совет (кроме крупных городов областного значения).

Кто имеет право получить свидетельство о смерти

Свидетельство могут получить родственники — муж или жена, дети (включая усыновленных), братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также наследники по завещанию или закону.

Получить документ может и представитель органа опеки — если он действует в интересах тех, кто имеет право на свидетельство.

Но просто прийти в ЗАГС и сказать, что кто-то умер — недостаточно. Нужно принести документы, которые подтверждают факт смерти, чтобы можно было выдать свидетельство.

Какие документы нужны для получения свидетельства о смерти

Чтобы получить свидетельство о смерти, нужен документ, который подтверждает факт смерти. Его выдает больница или судебно-медицинское учреждение, если человек умер в медучреждении или проводилась экспертиза.

Если тело не найдено или человек долго считался пропавшим, но суд признал его мертвым, то нужно предоставить соответствующее решение суда.

Также нужно иметь:

  • паспорт умершего (если есть),
  • льготные документы, военный билет (при наличии),
  • паспорт лица, подающего документы.

Желательно взять и копии всех документов, потому что в самом ЗАГСе может не быть принтера.

Заявление подается:

  • по месту последнего проживания умершего,
  • там, где умер человек или нашли тело,
  • по месту захоронения.

Сроки подачи заявления:

  • не позднее чем через 3 дня после смерти или обнаружения тела,
  • если нет справки из больницы — до 5 дней.
  • если человек умер, например, в поезде, самолете или на корабле — свидетельство можно оформить в ближайшем ЗАГСе.

Если отказали в выдаче свидетельства без уважительной причины, вы имеете право подать жалобу в Министерство юстиции Украины или обратиться в Окружной административный суд.

На время действия военного положения заявление можно подать в любой ЗАГС независимо от места смерти или проживания.

Можно ли получить свидетельство о смерти в Дії

В Дії можно подать заявление на получение выписки о смерти или на повторную выдачу свидетельства о смерти (дубликата).

Повторная выдача свидетельства о смерти:

  • Нажмите Подать заявление и войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на портале.
  • Заполните онлайн-форму для повторного получения свидетельства.
  • Выберите удобный способ получения документа: в ближайшем ЗАГСе или в отделении Укрпочты или через курьера.
  • Оплатите услугу онлайн.
  • Подпишите заявление с помощью электронной подписи или Дія.Підпису. После этого система автоматически отправит его в соответствующий ЗАГС.
  • Отслеживайте статус заявления в кабинете гражданина в разделе Заказанные услуги и ожидайте оповещения на электронную почту.
  • Получите документ выбранным вами способом.
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Свідоцтво про смерть

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