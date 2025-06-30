Хто може отримати свідоцтво про смерть і які документи потрібні

Свідоцтво про смерть — це документ, який підтверджує, що людина померла. Без нього не можна поховати особу, оформити спадщину.

Як отримати свідоцтво про смерть, читайте в нашому матеріалі.

Свідоцтво про смерть: порядок отримання

Хто видає свідоцтво про смерть:

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відділи РАЦСу;

сільська, селищна чи міська рада (крім великих міст обласного значення).

Хто має право отримати свідоцтво про смерть

Свідоцтво можуть отримати родичі — чоловік або дружина, діти (включно з усиновленими), брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки, а також спадкоємці за заповітом чи законом.

Отримати документ може й представник органу опіки — якщо він діє в інтересах тих, хто має право на свідоцтво.

Але просто прийти в РАЦС і сказати, що хтось помер — недостатньо. Потрібно принести документи, які підтверджують факт смерті, щоб можна було видати свідоцтво.

Які документи потрібні для отримання свідоцтва про смерть

Щоб отримати свідоцтво про смерть, потрібен документ, який підтверджує факт смерті. Його видає лікарня або судово-медична установа, якщо людина померла в медзакладі чи проводилася експертиза.

Якщо тіло не знайдено або людина довго вважалася зниклою, але суд визнав її мертвою, то потрібно надати відповідне рішення суду.

Також потрібно мати:

паспорт померлого (якщо є),

пільгові документи, військовий квиток (за наявності),

паспорт особи, яка подає документи.

Бажано взяти й копії всіх документів, бо в самому РАЦСі може не бути принтера.

Заява подається:

за місцем останнього проживання померлого,

там, де померла людина або знайшли тіло,

за місцем поховання.

Терміни подачі заяви:

не пізніше ніж через 3 дні після смерті або виявлення тіла,

якщо немає довідки з лікарні — до 5 днів.

якщо людина померла, наприклад, у поїзді, літаку чи на кораблі — свідоцтво можна оформити в найближчому РАЦСі.

Якщо відмовили у видачі свідоцтва без поважної причини, ви маєте право подати скаргу до Міністерства юстиції України або звернутися до Окружного адміністративного суду.

На час дії воєнного стану, заяву можна подати в будь-який РАЦС, незалежно від місця смерті або проживання.

Чи можна отримати свідоцтво про смерть в Дії

У Дії можна подати заяву на отримання витягу про смерть або на повторну видачу свідоцтва про смерть (дубліката).

Повторна видача свідоцтва про смерть:

Натисніть Подати заяву та увійдіть або зареєструйтесь у кабінеті громадянина на порталі.

Заповніть онлайн-форму для повторного отримання свідоцтва.

Оберіть зручний спосіб отримання документа: у найближчому РАЦСі чи у відділенні Укрпошти або через кур’єра.

Оплатіть послугу онлайн.

Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису або Дія.Підпису. Після цього система автоматично надішле її до відповідного РАЦСу.

Відстежуйте статус заяви у кабінеті громадянина у розділі Замовлені послуги та очікуйте сповіщення на електронну пошту.

Отримайте документ у вибраний вами спосіб.

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