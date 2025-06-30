Как получить свидетельство о смерти, если человек умер за границей: куда и к кому обращаться

Если произошло горе, и кто-то из ваших родных умер за пределами Украины, вам нужно владеть информацией, куда именно нужно обращаться, чтобы получить все необходимые документы.

Что нужно для получения свидетельства о смерти, если человек умер за границей – читайте в материале Фактов ICTV.

Как оформить свидетельство о смерти, если человек умер за границей

Прежде всего вам нужно позвонить в украинское консульство той страны, где человек умер, и попросить, чтобы консульство зарегистрировало в их реестре факт смерти. Регистрация смерти граждан Украины, умерших за границей, производится консулом по последнему месту жительства умершего, по месту наступления смерти, обнаружения тела умершего или по месту захоронения. После этого вам необходимо установить контакт с моргом, в котором делают экспертизу тела умершего. Когда в консульстве зарегистрируют факт смерти и сопоставят все необходимые документы, вам могут выдать свидетельство о смерти. Однако эта процедура достаточно сложная.

Для того, чтобы оформить все необходимые документы и разрешения на вывоз тела, может понадобиться около недели. Поэтому большинство людей обращаются за помощью в специализированные похоронные службы и агентства, помогающие получить свидетельство о смерти и транспортировать тело в Украину. Все они находятся в свободном доступе в интернете.

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Список документов, которые могут потребоваться при транспортировке тела:

Свидетельство о смерти.

Санитарная справка, которая выдается в той стране, где умер человек.

Обязательная справка о бальзамировании (ее выдает организация, проводившая процедуру).

Справка о запайке гроба (выдает судмедэксперт).

Разрешение от Украины на перемещение тела через границу (выдает наше посольство в той стране, в которой умер человек).

Как транспортируется тело умершего

В герметично закрытом металлическом гробу.

Прах в запечатываемой урне (если умершего кремировали).

Все документы, если нужно, следует перевести и заверить перевод у нотариуса. Заполнение таможенной декларации производится уже на границе. В ней нужно указать Урна с прахом. Погребение происходит исключительно по законам страны, в которой человека хоронят.

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