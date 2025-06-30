Как получить свидетельство о смерти, если человек умер за границей: куда и к кому обращаться
Если произошло горе, и кто-то из ваших родных умер за пределами Украины, вам нужно владеть информацией, куда именно нужно обращаться, чтобы получить все необходимые документы.
Что нужно для получения свидетельства о смерти, если человек умер за границей – читайте в материале Фактов ICTV.
Как оформить свидетельство о смерти, если человек умер за границей
- Прежде всего вам нужно позвонить в украинское консульство той страны, где человек умер, и попросить, чтобы консульство зарегистрировало в их реестре факт смерти.
- Регистрация смерти граждан Украины, умерших за границей, производится консулом по последнему месту жительства умершего, по месту наступления смерти, обнаружения тела умершего или по месту захоронения.
- После этого вам необходимо установить контакт с моргом, в котором делают экспертизу тела умершего.
- Когда в консульстве зарегистрируют факт смерти и сопоставят все необходимые документы, вам могут выдать свидетельство о смерти. Однако эта процедура достаточно сложная.
Для того, чтобы оформить все необходимые документы и разрешения на вывоз тела, может понадобиться около недели. Поэтому большинство людей обращаются за помощью в специализированные похоронные службы и агентства, помогающие получить свидетельство о смерти и транспортировать тело в Украину. Все они находятся в свободном доступе в интернете.
Список документов, которые могут потребоваться при транспортировке тела:
- Свидетельство о смерти.
- Санитарная справка, которая выдается в той стране, где умер человек.
- Обязательная справка о бальзамировании (ее выдает организация, проводившая процедуру).
- Справка о запайке гроба (выдает судмедэксперт).
- Разрешение от Украины на перемещение тела через границу (выдает наше посольство в той стране, в которой умер человек).
Как транспортируется тело умершего
- В герметично закрытом металлическом гробу.
- Прах в запечатываемой урне (если умершего кремировали).
Все документы, если нужно, следует перевести и заверить перевод у нотариуса. Заполнение таможенной декларации производится уже на границе. В ней нужно указать Урна с прахом. Погребение происходит исключительно по законам страны, в которой человека хоронят.