Будет ли действовать отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 года: объясняет эксперт

В Украине продолжается военное положение, и вопросы мобилизации сейчас актуальны для украинцев. Кроме того, законодательство постоянно меняется, поэтому важно знать, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в июле 2025 года — подробнее читайте в материале.

Отсрочка от мобилизации с 1 июля: предусмотрены ли изменения

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии Фактам ICTV рассказала, что существенных изменений в правилах воинского учета или мобилизации с 1 июля не предусмотрено.

— Сейчас под мобилизацию подпадают лица в возрасте от 25 до 60 лет. Лица в возрасте от 18 до 24 лет включительно могут быть приняты или призваны на службу только добровольно, — отметила эксперт.

Однако на рассмотрении находятся законопроекты, касающиеся возможности бронирования лиц с необновленными данными или с нарушениями правил воинского учета, а также выезда за границу и бронирования лиц в возрасте от 18 до 24 лет включительно.

Сейчас смотрят

Также актуальным является вопрос о мобилизации женщин, но и в данном случае из официальных источников отсутствует информация об обязательной мобилизации женщин, подпадающих под обязательный учет, в первую очередь медицинских специальностей.

— Таким образом, можно сделать вывод, что законодатели работают над совершенствованием процедур мобилизации, учета и связанных с этим вопросов, однако кардинальных изменений пока не ожидается. Отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 года будет предоставляться по тем же правилам, что и раньше, — говорит Елена Воронкова.

Отсрочка от мобилизации с 1 июля: кто освобождается от призыва

Главным нормативным документом, определяющим порядок предоставления отсрочек от мобилизации, является статья 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. В 2025 году был введен ряд изменений в действующее законодательство.

В частности:

Автоматическое продление отсрочек. Постановление КМУ №1558

Изменения для педагогов и студентов. Согласно тому же постановлению, больше не нужно ежеквартально подтверждать студенческий статус в территориальных центрах комплектования. Необходимая информация автоматически сверяется через базу ЕДЕБО.

Новые условия бронирования работников. Постановление №1332

Отсрочка для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью. В 2025 году уточнили, что такое право предоставляется только при отсутствии других трудоспособных лиц, способных обеспечить уход. Это касается как родственников самого военнообязанного, так и родственников супругов.

Произошли изменения для работников образования и студентов. Закон, принятый 4 апреля 2025 года, предоставил право на отсрочку педагогам, которые по состоянию на 1 января работают в вузах или внешкольных учреждениях и проводят занятия в кружках или дополнительных группах. Мужчины в возрасте от 25 лет, которые повторно обучаются на той же или более низкой образовательной ступени, утратили это право.

Кому предоставляется отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 года

От мобилизации освобождаются или могут получить отсрочку следующие категории граждан:

лица, зарезервированные государственными структурами — министерствами, местными органами власти, а также предприятиями, организациями или учреждениями;

граждане, признанные непригодными или временно непригодными к службе по медицинским показаниям, а также люди с инвалидностью;

женщины и мужчины, содержащие троих и более несовершеннолетних детей;

одинокие матери или отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка или нескольких детей до 18 лет;

люди (включая опекунов), которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или совершеннолетним человеком с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;

опекуны детей-сирот или оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет;

лица, обеспечивающие постоянный уход за больным членом семьи (мужем, женой, ребенком или родителями);

граждане, у которых муж, жена, мать или отец имеют статус человека с инвалидностью;

лица, которые являются опекунами или обеспечивают уход за человеком с инвалидностью на постоянной основе;

отцы или матери несовершеннолетних детей, один из которых в настоящее время проходит службу в ВСУ;

народные депутаты Украины или Автономной Республики Крым;

работники Вооруженных Сил Украины, а также сотрудники предприятий, учреждений и организаций, подчиненных Минобороны, и представители сектора безопасности (Нацгвардии, СБУ, полиции, НАБУ и т.д.).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.