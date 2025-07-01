Чи буде діяти відстрочка від мобілізації з 1 липня 2025 року: пояснює експерт

В Україні триває воєнний стан, і питання мобілізації наразі актуальні для суспільства. Крім того, законодавство постійно змінюється, тому важливо знати, хто має право на відстрочку від мобілізації у липні 2025 року — детальніше читайте в матеріалі.

Відстрочка від мобілізації з 1 липня: чи передбачено зміни

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова в коментарі Фактам ICTV розказала, що суттєвих змін щодо правил військового обліку або мобілізації з 1 липня не передбачається.

— Наразі під мобілізацію підпадають особи віком від 25-60 років. Особи віком від 18 до 24 включно можуть бути прийняті або призвані на службу тільки добровільно, — зазначила експерт.

Проте на розгляді перебувають законопроєкти, що стосуються можливості бронювання осіб із неоновленими даними або з порушеннями правил військового обліку, а також виїзду за кордон і бронювання осіб віком від 18 до 24 років включно.

Зараз дивляться

Також актуальним є питання мобілізації жінок, але у цьому випадку з офіційних джерел відсутня інформація щодо обов’язкової мобілізації навіть для жінок, які підпадають під обов’язковий облік, передусім медичних спеціальностей.

— Таким чином, можна зробити висновок, що законодавці працюють над вдосконаленням процедур мобілізації, обліку та пов’язаних з цим питань, однак кардинальних змін наразі не очікується. Відстрочка від мобілізації з 1 липня 2025 році буде надаватися за тими правилами, що й раніше, — каже Олена Воронкова.

Відстрочка від мобілізації з 1 липня: хто звільняється від призову

Головним нормативним документом, який визначає порядок надання відстрочок від мобілізації, є стаття 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У 2025 році було запроваджено низку змін до чинного законодавства.

Зокрема:

Автоматичне продовження відстрочок. Постанова КМУ №1558

Полегшення для освітян і студентів. Згідно з тією ж постановою більше не потрібно щоквартально підтверджувати студентський статус у територіальних центрах комплектування. Необхідна інформація автоматично звіряється через базу ЄДЕБО.

Нові умови бронювання працівників. Постанова №1332

Відстрочка для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю. У 2025 році уточнили, що таке право надається лише за відсутності інших працездатних осіб, здатних забезпечити догляд. Це стосується як рідних самого військовозобов’язаного, так і родичів іншого з подружжя.

Відбулися зміни для працівників освіти та студентів. Закон, ухвалений 4 квітня 2025 року, надав право на відстрочку педагогам, які станом на 1 січня працюють у вишах чи позашкільних закладах і проводять заняття в гуртках або додаткових групах. Чоловіки віком від 25 років, які повторно навчаються на тій самій або нижчій освітній ступені, втратили це право.

Кому надається відстрочка від мобілізації з 1 липня 2025

Від мобілізації звільняються або можуть отримати відстрочку такі категорії громадян:

особи, заброньовані за державними структурами — міністерствами, місцевими органами влади, а також підприємствами, організаціями чи установами;

громадяни, яких визнано непридатними або тимчасово непридатними до служби за медичними показниками, а також особи з інвалідністю;

жінки й чоловіки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей;

одинокі матері або батьки, що самостійно виховують дитину чи кількох дітей до 18 років;

особи (зокрема, опікуни), які доглядають за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або повнолітньою особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

жінки та чоловіки, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

опікуни дітей-сиріт або тих, що залишилися без батьківської опіки, віком до 18 років;

особи, які забезпечують постійний догляд за хворим членом родини (чоловіком, дружиною, дитиною або батьками);

громадяни, у яких чоловік, дружина, мати чи батько мають статус інваліда;

особи, які є опікунами або забезпечують догляд за людиною з інвалідністю на постійній основі;

батьки або матері неповнолітніх дітей, один із яких нині проходить службу в ЗСУ;

народні депутати України або Автономної Республіки Крим;

працівники Збройних Сил України, а також співробітники підприємств, установ і організацій, підпорядкованих Міноборони, і представники сектору безпеки (Нацгвардії, СБУ, поліції, НАБУ тощо).

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