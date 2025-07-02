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Оренда за 6 тис. грн на місяць: в Україні з’явиться фонд муніципального житла

єОселя для військових
Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт щодо створення фонду соціального орендного житла.

Про це повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 липня.

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Замовниками будівництва виступатимуть місцеві громади. Завдяки використанню типових проєктних рішень буде значно прискорено спорудження будинків.

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У першу чергу житло надаватимуть ветеранам, родинам загиблих захисників, військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, дітям-сиротам, а також працівникам освіти, медицини та комунальних служб.

Норма площі — 40 м² на родину з двох осіб. Квартири мають бути повністю придатні до проживання — з меблями та побутовою технікою.

Орендна плата обчислюватиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіону. Але вона буде значно нижчою за ринкову. За попередніми даними, однокімнатна квартира коштуватиме близько 6 тис. грн на місяць.

Фінансування – за кошти місцевих бюджетів, а також завдяки кредитній та грантовій підтримці партнерів.

Крім того, у межах гуманітарної допомоги проєкту HOPE  уряд виділить 540 млн грн на відновлення житла у постраждалих громадах Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова.

Планується відремонтувати близько 200 багатоквартирних будинків.

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Іпотека, квартира

Джерело: Денис Шмигаль

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