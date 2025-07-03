Росія пошкодила потужності більше половини американських компаній в Україні

Через російські обстріли по території України 53% американських компаній зазнали пошкоджень своїх потужностей та офісів.

Про це повідомив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер під час зустрічі представників компаній-членів палати з главою держави Володимиром Зеленським.

Американський бізнес просить захисту від російських обстрілів

Андрій Гундер повідомив про масштабні пошкодження американського бізнесу від російських обстрілів.

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За його словами, у 53% компаній пошкоджені потужності та офіси.

— Одна з речей, про яку ми завжди просимо американський уряд, – це надавати захист американському бізнесу, який перебуває тут, надавати ракети до Patriot, — додав Гундер.

Генеральний директор Boeing Україна Артур Лесніковський також повідомив, що офіс компанії нещодавно був пошкоджений унаслідок російських обстрілів, але, попри це, всі співробітники продовжують працювати над проєктами.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель наголосив на створенні Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови як довготривалої інвестиції в незалежність України.

— Хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте і, напевно, найголовніше – зберігаєте робочі місця. Ваша присутність – це сигнали, і це говорить про стабільність в Україні, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна цінує всю надану з боку США допомогу та двопартійну підтримку.

— Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім, – переконаний президент.

На зустрічі також були присутні представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI.

Варто зазначити, що здебільшого від російських атак страждає саме український бізнес.

Нещодавно російський обстріл в Києві, який відбувся у ніч на 17 червня, повністю зруйнував офіс і склад видавництва Український пріоритет.

Як наслідок – згоріли десятки тисяч книжок, серед них – література про історію України, починаючи від скіфської доби до сьогодення.

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