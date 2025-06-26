СБУ разоблачила 19-летнего предателя, который планировал серию терактов

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агента российских спецслужб, который по заказу врага планировал совершить серию терактов в северных регионах Украины.

Заманил украинского воина на свидание

По материалам дела, одной из задач предателя была ликвидация военного Национальной гвардии в Киеве.

Для этого враг заманил украинского воина в один из столичных дворов якобы на свидание с девушкой.

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Когда военный прибыл на место, враг пытался взорвать самодельное взрывное устройство в припаркованном рядом скутере. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Вражеским агентом оказался 19-летний житель Киевской области, который искал легких заработков в Телеграм-каналах.

После вербовки он прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку.

Фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП, и доставил его к месту запланированного теракта.

После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки Черниговской области, поселиться в отеле и готовиться к новым заданиям.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после поджога автомобиля. Во время обыска у задержанного изъяли части взрывчатки и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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