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Зливали ворогу локації командних пунктів ЗСУ у Краматорську: затримано агенток РФ

корегувала удари по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Донецькій області двох російських агентів. Зловмисниці діяли окремо, але виконували однакові завдання окупантів – коригувати ракетно-бомбові удари по Краматорську.

Син воює проти України

Повідомляється, що однією із зрадниць виявилася місцева безробітна, яка виконувала замовлення ФСБ і чекала захоплення райцентру.

– Щоб завербувати цю агентку, російські спецслужби задіяли її сина – бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті, – йдеться в повідомленні.

Головним завданням був пошук запасних командних пунктів і укріпрайонів Сил оборони в районі прифронтового міста. Одночасно передавала окупантам локації ворожих прильотів і їх наслідки.

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Авторка антиукраїнського контенту

Інша агентка – місцева мешканка, яка працювала на російську військову розвідку (більш відому як ГРУ). У поле зору агресора потрапила як автор антиукраїнського контенту в одній з прокремлівських груп в Однокласниках.

Там на неї вийшов адміністратор ворожої інтернет-спільноти – кадровий співробітник російської ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. За його вказівкою зрадниця обходила прифронтове місто, де фіксувала пункти базування українських військ і відзначала їх геолокації на гугл-мапах.

Загрожує довічне з конфіскацією

В СБУ розповіли, що наразі слідчі повідомили обом затриманим про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • чч 1, 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, героїзація її учасників).

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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