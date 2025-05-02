Могут ли забрать жилье за неуплату штрафа от ТЦК в 2025 году: объяснение юриста

В Украине введены определенные требования к воинскому учету, а также усилена ответственность за нарушения, связанные с неявкой в территориальные центры комплектования (ТЦК).

В частности, на военнообязанных лиц, которые не обновили учетные данные в предусмотренный законом срок может быть наложен штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. Неуплата штрафа от ТЦК грозит наказанием.

Могут ли забрать жилье за неуплату штрафа от ТЦК

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что исполнительным документом является постановление ТЦК.

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В случае неуплаты штрафа от ТЦК в течение 15 дней постановление передается в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения, согласно Кодексу Украины Об административных правонарушениях (статья 307, 308 КУоАП).

После этого исполнитель открывает исполнительное производство, согласно Закону Украины Об исполнительном производстве.

То есть, на лицо будет открыто исполнительное производство и долг будет взиматься в принудительном порядке.

Согласно Закону Украины Об исполнительном производстве (статья 10) долг может взиматься:

из заработной платы, стипендии, пенсии и другого дохода должника;

из средств, ценных бумаг, имущественных прав интеллектуальной собственности, объектов интеллектуальной или творческой деятельности, другое имущество должника, даже если оно находится у других лиц или пришло от других лиц, или он совместно владеет им.

Согласно Порядку обращения взыскания на имущество должника вышеуказанного закона (раздел 4, статья 48), долг может взиматься в первую очередь с банковских счетов должника (в национальной и иностранной валютах) и других ценностей, а также путем принудительной продажи движимого имущества, включая транспортное средство (ТС). Это происходит, если у человека нет достаточных средств на банковских счетах для уплаты долга.

То есть, забрать жилье за неуплату штрафа от ТЦК могут в случае отсутствия достаточной суммы средств на счетах должника или других ценностей (статья 50).

Могут ли забрать единственное жилье за неуплату штрафов ТЦК

Согласно с законордавством, в случае если сумма долга, подлежащего взысканию, не превышает 20 размеров минимальной зарплаты (в 2025 году размер м.з. 8 000 грн, в сумме виходит 160 тис. грн), тогда взыскание на единственное жилье должника — не осуществляется.

В таком случае исполнитель должен найти другой способ взыскания долга, то есть за счет другого имущества должника.

Юристы БПП отметили, если у человека нет средств на банковских счетах, то взыскание будет обращаться на движимое имущество должника, включая и транспортное средство. Если у человека нет транспортного средства, то взыскание будет обращаться на другое движимое имущество.

И только если штраф от ТЦК составляет 160 тыс.грн и более (20 размеров минимальной заработной платы), только тогда исполнительная служба может обратить внимание и забрать ваше жилье. При этом (согласно статье 50) взыскание на жилую площадь в которой фактически проживает должник осуществляется в последнюю очередь.

Какое имущество не могут забрать за неуплату штрафа от ТЦК

Приложением к Закону Украины Об исполнительном производстве № 1404-VIII от 2 июня 2016 года определен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

В частности запрещается:

Взыскание на повседневные вещи личного потребления, которые используются для ежедневных бытовых и гигиенических нужд (например, посуда, постель, средства личной гигиены), а также на личную одежду, обувь и все вещи, предназначенные для детей.

Не подлежат изъятию лекарства, очки и другие медицинские средства, которые необходимы должнику, членам его семьи или иждивенцам — в соответствии с медицинскими показаниями.

Не подлежат конфискации предметы, используемые для религиозных обрядов, а также инструменты для профессиональной деятельности (если это единственный источник дохода), орудия ручного труда, ремесла и книги.

Не допускается взыскание на средства реабилитации, компенсирующие нарушения функций жизнедеятельности, а также на автомобиль, который человек с инвалидностью получил бесплатно или на льготных условиях по медицинским показаниям.

Не конфискуются государственные награды, знаки отличия, памятные призы и другие почетные знаки, которыми был награжден должник.

Из мебели разрешено оставить: по одной кровати и стулу на каждого человека, один обеденный стол и один шкаф на всю семью.

Каждой семье разрешено сохранить один холодильник.

На семью также разрешается один телевизор и один персональный компьютер, а каждому члену семьи — по одному мобильному телефону.

Запасы питьевой воды и продуктов питания, необходимых для проживания в течение трех месяцев, или денежные средства, равные тройному размеру минимальной заработной платы (на день обращения взыскания) для каждого лица.В холодный период года должник имеет право хранить топливо для приготовления пищи и обогрева жилья.

Если животные не используются для бизнеса, можно сохранить: одну единицу племенного, молочного или тяглового скота, две пары кроликов, пять птиц, а также корм для их содержания до начала выпаса.

Семена для следующего посева, а также несобранный урожай не могут быть изъяты у тех, кто ведет личное крестьянское хозяйство (кроме случаев, когда наложен арест на земельные участки).

Сельскохозяйственный инвентарь также не подлежит изъятию у лиц, ведущих индивидуальное хозяйство.

Отдельно указано, что не допускается принудительное взыскание на природный газ, принадлежащий оператору газохранилищ или оператору газотранспортной системы, если этот газ используется для обеспечения их хозяйственной деятельности, технологических нужд или баланса системы.

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