На яких спеціальностях буде менше бюджетних місць у 2025 році: усе про зміни

У 2025 році широке держзамовлення мають такі спеціальності, як сфера ІТ, освіта, медицина, психологія, інженерія, терапія та реабілітація, архітектура, будівництво, агрономія та сільське господарство.

Проте є й такі напрямки, які менш потрібні для ринку праці. Через це держава намагається мотивувати молодь вступати передовсім на необхідніші спеціальності.

На яких спеціальностях зменшать кількість бюджетних місць у 2025 році та що відомо про надання грантів — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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На яких спеціальностях буде менше бюджетних місць у 2025 році

Заступник очільника Міністерства освіти України (МОН) Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, що наразі є певні спеціальності, які називають кон’юнктурними.

Тобто вони мають попит у вступників, але після здобуття освіти молодь, на жаль, не знаходить роботу за фахом.

Зокрема, до таких спеціальностей належать: менеджмент, економіка, право, журналістика, туризм, ресторанний бізнес, облік та аудит, фінанси тощо.

Такі фахівці зараз менш потрібні для ринку праці. Тому на непотрібних спеціальностях зменшать кількість бюджетних місць, а навчання у 2025 році здорожчає.

— Ці спеціальності популярні, але ми не прогнозуємо великої кількості вакансій після завершення навчання. Цього року для таких спеціальностей запроваджена індикативна собівартість. Це означає, що навчання на контракті буде досить дорогим. Гранти надаються лише другого рівня, зокрема треба на НМТ набрати 170 балів із двох предметів. Також буде відносно мало бюджетних місць, — зазначив Михайло Винницький.

Тобто, за словами посадовця, у 2025 році, ймовірно, буде менше бюджетних місць й гранти будуть менш доступні.

До відома, у 2024 році найбільше державних місць було надано на такі спеціальності, як 014 Середня освіта, 222 Медицина, 122 Комп’ютерні науки тощо.

Проте у 2025 році система розподілу держзамовлення зміниться.

Як повідомив заступник міністра освіти і науки, фінансування спеціальностей, для яких на ринку праці вже є достатньо фахівців, буде скорочено.

Натомість пріоритет залишиться за напрямами, які мають державну підтримку, зокрема інженерія, транспорт, природничі науки, медицина та психологія, адже потреба в таких кваліфікованих кадрах наразі залишається високою.

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