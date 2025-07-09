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Важнейшее дело за всю историю ЕСПЧ: судья оценил решение суда в деле против России

Дело Украины и Нидерландов против РФ важнейшее в истории ЕСПЧ – судья

В среду, 9 июля, украинский судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский, комментируя решение по делу Украина и Нидерланды против РФ, отметил, что Европейский суд сказал свое слово в, пожалуй, “самом масштабном и важном деле за всю его историю”.

Масштабы дела Украина и Нидерланды против РФ впечатляют

Он подчеркнул, что решение по делу Украина и Нидерланды против России состоит из примерно 500 страниц основного текста без учета приложений.

– Ни в одном из предыдущих конфликтов, которые рассматривались судом, не было столь единодушного осуждения со стороны международного сообщества вопиющего пренебрежения государства-ответчика основами международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны, – добавил судья.

По мнению ЕСПЧ, действия России в Украине являются беспрецедентным случаем за всю историю Совета Европы.

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Как отметил судья, ЕСПЧ постановил, что характер и масштаб насилия, сочетающиеся со зловещими заявлениями руководства государства-ответчика относительно украинской государственности, независимости и самого права на существование, поставили под угрозу мирное сосуществование в Европе. 

РФ подрывает основы демократии, на принципах которой стоит и Совет Европы, и его государства-члены. 

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ЄСПЛ
 

Гнатовский напомнил, что, по мнению суда, его задача ограничивается оценкой соответствия действий государства-ответчика основным гарантиям, закрепленным в конвенции и ее протоколах.

Однако они толкуются, в частности, с учетом их цели, в которую входят реализация целей и идеалов Совета Европы путем утверждения мира, основанного на справедливости и международном сотрудничестве.

Источник: Николай Гнатовский

Фото: Николай Гнатовский

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