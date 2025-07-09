Найважливіша справа за всю історію ЄСПЛ: суддя оцінив рішення суду у справі проти Росії

У середу, 9 липня, український суддя Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Микола Гнатовський, коментуючи рішення у справі Україна та Нідерланди проти РФ, зазначив, що Європейський суд сказав своє слово у, мабуть, “наймасштабнішій та найважливішій справі за всю його історію”.

Масштаби справи Україна та Нідерланди проти РФ вражають

Він підкреслив, що рішення у справі Україна і Нідерланди проти Росії складається з приблизно 500 сторінок основного тексту без врахування додатків.

– У жодному з попередніх конфліктів, які розглядалися судом, не було настільки одностайного засудження з боку міжнародної спільноти кричущої зневаги держави-відповідача до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, – додав суддя.

На думку ЄСПЛ, дії Росії в Україні є безпрецедентним випадком за всю історію Ради Європи.

Зараз дивляться

Як зазначив суддя, ЄСПЛ постановив, що характер і масштаб насильства, що поєднуються зі зловісними заявами керівництва держави-відповідача щодо української державності, незалежності і самого права на існування, поставили під загрозу мирне співіснування в Європі.

РФ підриває основи демократії, на засадах якої стоїть і Рада Європи, і її держави-члени.

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Гнатовський нагадав, що, на думку суду, його завдання обмежується оцінкою відповідності дій держави-відповідача основним гарантіям, закріпленим у конвенції та її протоколах.

Однак вони тлумачаться, зокрема, з урахуванням їхньої мети, до якої входять реалізація цілей та ідеалів Ради Європи шляхом утвердження миру, заснованого на справедливості та міжнародному співробітництві.

Джерело: Микола Гнатовський

Фото: Микола Гнатовський

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