Шмыгаль: Украине в 2026 году нужны $40 млрд международной поддержки

Украине в 2026 году необходима значительная международная поддержка в размере более $40 млрд.

Украине нужно $40 млрд в 2026 году от партнеров

В конце июня правительство внесло изменения в закон о государственном бюджете, где прописано увеличение расходов на обороноспособность страны почти на $10 млрд, что поможет эффективно противодействовать российской агрессии.

— Общий финансовый ресурс на оборону и безопасность в 2025 году составит почти 50 млрд долларов. Это 26% ВВП, — заявил во время 14-го заседания руководящего комитета платформы в рамках URC-2025 премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время бюджет на приобретение оружия также рекордный и составит $16,4 млрд, отметил Шмыгаль. При этом собственные доходы бюджета достигнут $48,5 млрд.

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— Таким образом, внешнее финансирование критически важно для нас, ведь позволяет Украине направлять собственные ресурсы на защиту нашей страны, — добавил премьер-министр.

Он сообщил, что в этом году Украина уже привлекла $22 млрд внешнего финансирования.

— В то же время вызовом является 2026 год. Наши потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 млрд долларов. Ключевой задачей должна стать разработка механизмов и инструментов, которые позволят привлечь эти средства, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что в настоящее время ведутся переговоры о финансировании на 2026 год.

Фото: Денис Шмыгаль Премьер-министр

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