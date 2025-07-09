Шмигаль: Україні у 2026 році потрібні $40 млрд міжнародної підтримки

Україні у 2026 році необхідна значна міжнародна підтримка у розмірі понад $40 млрд.

Україні потрібно $40 млрд у 2026 році від партнерів

Наприкінці червня Уряд подав зміни до закону про державний бюджет, де прописано збільшення видатків на обороноздатність країни майже на $10 млрд, що допоможе ефективно протидіяти російській агресії.

– Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 млрд доларів. Це 26% ВВП, – розповів під час 14-го засідання керівного комітету платформи у межах URC-2025 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас бюджет на придбання зброї так само рекордний і складе $16,4 млрд, зауважив Шмигаль. Натомість власні доходи бюджету сягнуть $48,5 млрд.

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– Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни, – додав прем’єр-міністр.

Він проінформував, що цього року Україна вже залучила $22 млрд зовнішнього фінансування.

– Водночас викликом є 2026 рік. Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти, – акцентував Шмигаль.

Нагадаємо, що наразі ведуться перемовини щодо фінансування на 2026 рік.

Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр

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