Захопили судно при евакуації поранених із Зміїного: капітанам РФ висунули звинувачення

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру двом офіцерам Чорноморського флоту Росії у жорстокому поводженні з екіпажем українського рятувального судна Сапфір, яке було захоплене поблизу острова Зміїний. Про це йдеться у заяві від 9 липня.

Росіяни захопили екіпаж цивільного судна Сапфір

Слідство встановило, що 26 лютого 2022 року українське цивільне судно Сапфір, задіяне в гуманітарній місії з евакуації поранених та загиблих, було зупинене російськими військовими.

На борту перебували 17 членів екіпажу та четверо цивільних осіб – медик, електромонтер і двоє священників. Судно не мало озброєння.

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Після захоплення усіх людей утримували в жорстких умовах: без доступу до їжі, питної води та медичної допомоги. Окрім цього, українців били, залякували та погрожували їм зброєю.

За даними слідства, утримання відбувалося на російському розвідувальному кораблі Экватор та буксирі Шахтер, який формально вважався цивільним судном, однак використовувався у військових цілях.

Пізніше всіх незаконно вивезли до тимчасово окупованого Криму. Там вони перебували до моменту звільнення в межах обміну полоненими між Україною та Росією. Разом із людьми Україні повернули й рятувальне судно.

Правоохоронці висунули підозри командиру корабля Экватор та капітану буксира Шахтер за жорстоке поводження з цивільними особами та порушення законів і звичаїв війни.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі триває розшук і встановлення їхнього місця перебування.

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова. Вони підозрюються у скоєнні воєнних злочинів щонайменше в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

У МКС дійшли висновку, що саме ці командири несуть відповідальність за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, які здійснювали підпорядковані їм сили.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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