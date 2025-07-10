На стабпунктах бракує медиків: Сирський провів нараду щодо проблем військової медицини

Посилити стабпункти бойовими медиками та покращити евакуацію поранених, зокрема за допомогою безпілотних систем.

Саме ці питання обговорювали під час наради, присвяченої проблемам військової медицини та пошукам шляхів їх вирішення.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Пріоритети ЗСУ: евакуація безпілотниками та посилення медичних команд

За словами Сирського, в умовах сучасної війни надзвичайно важливо вдосконалити процес медичної евакуації.

Він наголосив на необхідності застосування новітніх рішень, зокрема безпілотних систем, здатних врятувати життя навіть у найскладніших умовах бою.

– Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах бракує молодшого медичного персоналу, – зазначив Сирський.

Для вирішення кадрової проблеми з травня поточного року за розпорядженням Головнокомандувача на підготовку бойових медиків спрямовується 2% випускників базової загальновійськової підготовки.

Проте цього недостатньо. Наразі фахівці опрацьовують пропозиції командирів медичних підрозділів та шукають додаткові дієві рішення.

На нараді також проаналізували діяльність управління координації військової медицини Командування Медичних сил та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.

Головнокомандувач закликав військових медиків до відвертого діалогу й зазначив, що розвиток медичних служб має бути одним із пріоритетів.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

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