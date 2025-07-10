Российская атака уничтожила амбулаторию в Подольском районе Киева
В результате взрывов в Киеве 10 июля практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1 в Подольском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
РФ уничтожила амбулаторию в Подольском районе Киева
Российская атака нанесла серьезный удар по медицинской инфраструктуре столицы.
Амбулатория, которая оказывала первичную медицинскую помощь жителям Подольского района, получила критические повреждения и практически полностью разрушена.
Кроме того, в Подольском районе также зафиксировано падение обломков и выбитые окна в жилом доме в результате вражеской атаки.
Напомним, что взрывы в Киеве 10 июля начались после объявления воздушной тревоги в 1:02.
Около 1:43 в столице повторно прогремели взрывы во время работы противовоздушной обороны.
Атака затронула несколько районов столицы.
В частности, в Шевченковском районе вспыхнули пожары в жилых домах и гаражах.
В Дарницком районе горела заправка и многоквартирный дом.
В Соломенском районе один пострадавший госпитализирован, есть еще один пострадавший.
В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона, а в Голосеевском горела грузовик.
Экстренные службы работают на всех местах попаданий, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия российской атаки на столицу.