Российская атака уничтожила амбулаторию в Подольском районе Киева

В результате взрывов в Киеве 10 июля практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1 в Подольском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

РФ уничтожила амбулаторию в Подольском районе Киева

Российская атака нанесла серьезный удар по медицинской инфраструктуре столицы.

Сейчас смотрят

Амбулатория, которая оказывала первичную медицинскую помощь жителям Подольского района, получила критические повреждения и практически полностью разрушена.

Кроме того, в Подольском районе также зафиксировано падение обломков и выбитые окна в жилом доме в результате вражеской атаки.

Напомним, что взрывы в Киеве 10 июля начались после объявления воздушной тревоги в 1:02.

Около 1:43 в столице повторно прогремели взрывы во время работы противовоздушной обороны.

Атака затронула несколько районов столицы.

В частности, в Шевченковском районе вспыхнули пожары в жилых домах и гаражах.

В Дарницком районе горела заправка и многоквартирный дом.

В Соломенском районе один пострадавший госпитализирован, есть еще один пострадавший.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона, а в Голосеевском горела грузовик.

Экстренные службы работают на всех местах попаданий, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия российской атаки на столицу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.