Російська атака знищила амбулаторію в Подільському районі Києва
Внаслідок вибухів у Києві 10 липня практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Подільському районі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
РФ знищила амбулаторію у Подільському районі Києва
Російська атака завдала серйозного удару по медичній інфраструктурі столиці.
Амбулаторія, яка надавала первинну медичну допомогу мешканцям Подільського району, зазнала критичних пошкоджень і практично повністю зруйнована.
Крім того, у Подільському районі також зафіксовано падіння уламків та вибиті вікна у житловому будинку внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, що вибухи в Києві 10 липня почалися після оголошення повітряної тривоги о 1:02.
Близько 1:43 у столиці повторно пролунали вибухи під час роботи протиповітряної оборони.
Атака торкнулася кількох районів столиці.
Зокрема у Шевченківському районі спалахнули пожежі в житлових будинках та гаражах.
У Дарницькому районі палала заправка і багатоквартирний будинок.
У Солом’янському районі одного постраждалого госпіталізували, є ще одна постраждала особа.
В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрону, а у Голосіївському горіла вантажівка.
Екстрені служби працюють на всіх місцях влучань, надаючи допомогу постраждалим та ліквідуючи наслідки російської атаки на столицю.