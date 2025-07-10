Російська атака знищила амбулаторію в Подільському районі Києва

Внаслідок вибухів у Києві 10 липня практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Подільському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

РФ знищила амбулаторію у Подільському районі Києва

Російська атака завдала серйозного удару по медичній інфраструктурі столиці.

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Амбулаторія, яка надавала первинну медичну допомогу мешканцям Подільського району, зазнала критичних пошкоджень і практично повністю зруйнована.

Крім того, у Подільському районі також зафіксовано падіння уламків та вибиті вікна у житловому будинку внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, що вибухи в Києві 10 липня почалися після оголошення повітряної тривоги о 1:02.

Близько 1:43 у столиці повторно пролунали вибухи під час роботи протиповітряної оборони.

Атака торкнулася кількох районів столиці.

Зокрема у Шевченківському районі спалахнули пожежі в житлових будинках та гаражах.

У Дарницькому районі палала заправка і багатоквартирний будинок.

У Солом’янському районі одного постраждалого госпіталізували, є ще одна постраждала особа.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрону, а у Голосіївському горіла вантажівка.

Екстрені служби працюють на всіх місцях влучань, надаючи допомогу постраждалим та ліквідуючи наслідки російської атаки на столицю.

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