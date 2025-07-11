Буданов: Перемир’я можна досягнути до кінця року, а припинення вогню – у найближчі місяці

Перемир’я має бути досягнуто якнайшвидше, задовго до кінця цього року, сказав в інтерв’ю Bloomberg начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Перемир’я має бути досягнуто до кінця року

Глава ГУР зазначив, що досягти перемир’я “задовго до кінця цього року” реально, а припинення вогню – у найближчі місяці.

– Чи реально це зробити? Так. Чи складно? Ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та США. І ми прийдемо до цієї позиції, – заявив він.

Зараз дивляться

Крім того, Буданов додав, що США продовжать підтримку України у найближчому майбутньому.

Ще тези начальника розвідки:

Не варто судити Трампа за характеристиками ЗМІ, його позиція є послідовною.

Також він зазначив, що підтримка США України продовжиться “у найближчому майбутньому”, і Вашингтон може надіслати додаткові системи ППО.

– Позиція Трампа послідовна, судити про нього за медійними характеристиками не варто. Як голова спецслужби я знаю більше, – сказав Буданов.

РФ не захопить Донецьку область до кінця року, проте має намір увійти до Дніпропетровської на 10 км.

– Захопити всю Донецьку область до кінця року Росії нереально, – сказав Буданов.

За його словами, російські війська мають політичну мету — оголосити про захід до Дніпропетровської області і створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

КНДР наразі постачає до Росії до 40% боєприпасів для продовження війни в Україні.

– Наразі Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном та Москвою зміцнюється, – сказав він.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.