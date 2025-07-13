Карта бойових дій на 13 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнень.

Про це станом на 22:00 12 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій – війна в Україні в матеріалі Фактів ICTV.

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Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2025

Ситуація в Україні на 13 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Втрати ворога на 13 липня 2025

особового складу – (+1240) осіб;

танків – 11016 (+3) од;

бойових броньованих машин – 22983 (+3) од;

артилерійських систем 30243 (+49) од;

РСЗВ – (+1) од;

засоби ППО -1194 (+1) од;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263);

крилаті ракети – 3491 (+32);

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101);

спеціальна техніка – 3929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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