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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
5 хв.

Карта бойових дій на 13 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнень.

Про це станом на 22:00 12 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій – війна в Україні в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2025

карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня

Ситуація в Україні на 13 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Втрати ворога на 13 липня 2025

  • особового складу – (+1240) осіб;
  • танків – 11016 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22983 (+3) од;
  • артилерійських систем 30243 (+49) од;
  • РСЗВ – (+1) од;
  • засоби ППО -1194 (+1) од;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263);
  • крилаті ракети – 3491 (+32);
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101);
  • спеціальна техніка – 3929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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