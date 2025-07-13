Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади: нарада Зеленського і Шмигаля

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо оновлення соціальних виплат та скорочення видатків на держапарат.

Про це президент повідомив у Telegram.

Виплати при народженні дитини та пакунок школяра

– Уряд підготував оновлення державної підтримки наших людей. Готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом міністрів України, – зазначив Зеленський.

За словами президента, цього року майже 180 тис. українських родин отримають грошову допомогу на зібрання дітей до школи в межах програми пакунок школяра.

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– Є фінансова основа й для забезпечення безкоштовного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи, – додав президент.

Президент та прем’єр обговорили реалізацію рішень для підтримки підприємництва, розвиток національного оборонного виробництва та економічну стабільність держави.

– Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України, – йдеться в повідомленні.

Реформа виконавчої влади

Зеленський також анонсував масштабну реформу в системі виконавчої влади.

Вона передбачає зменшення витрат на утримання державного апарату, дерегуляцію та переорієнтацію бюджетних коштів на першочергові потреби.

– Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади, – зазначив президент.

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