Карта боевых действий на 15 июля 2025 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 185 боевых столкновений.
Противник нанес удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив две ракеты и 154 управляемые бомбы.
Кроме этого, враг совершил 5521 обстрел, из них 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дрона-камикадзе.
Об этом по состоянию на 08:00 15 июля сообщили в Генштабе ВСУ.
Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025
Ситуация в Украине на 15 июля 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиаударов, сбросил 39 управляемых бомб, совершил 372 обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Киндрашовки, Степовой Новоселовки, Загризового и в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандрыголового.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Катериновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоекономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Полтавка, Проминь, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировка, Покровска, Мирнограда.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.
На Волынском и Полевом направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 15 июля 2025 года
- личного состава – около 1 036 290 (+1 230);
- танков – 11 022 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 993 (+6);
- артиллерийских систем – 30 346 (+52);
- реактивных систем залпового огня – 1 440 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 194;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 880 (+245);
- крылатых ракет – 3 491;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 147 (+122);
- специальной техники – 3 932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.