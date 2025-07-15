Карта боевых действий на 15 июля 2025 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 185 боевых столкновений.

Противник нанес удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив две ракеты и 154 управляемые бомбы.

Кроме этого, враг совершил 5521 обстрел, из них 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дрона-камикадзе.

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Об этом по состоянию на 08:00 15 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025

Ситуация в Украине на 15 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиаударов, сбросил 39 управляемых бомб, совершил 372 обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Киндрашовки, Степовой Новоселовки, Загризового и в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандрыголового.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоекономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Полтавка, Проминь, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировка, Покровска, Мирнограда.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.

На Волынском и Полевом направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 15 июля 2025 года

личного состава – около 1 036 290 (+1 230);

танков – 11 022 (+3);

боевых бронированных машин – 22 993 (+6);

артиллерийских систем – 30 346 (+52);

реактивных систем залпового огня – 1 440 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 194;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 880 (+245);

крылатых ракет – 3 491;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 55 147 (+122);

специальной техники – 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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