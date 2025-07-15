Карта бойових дій на 15 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 185 бойових зіткнення.

Противник вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах застосувавши дві ракети та 154 керовані бомби.

Крім цього, ворог здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе.

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Про це станом на 08:00 15 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025

Ситуація в Україні на 15 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 15 липня 2025

особового складу – близько 1 036 290 (+1 230);

танків – 11 022 (+3);

бойових броньованих машин – 22 993 (+6);

артилерійських систем – 30 346 (+52);

реактивних систем залпового вогню – 1 440 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 194;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 147 (+122);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах

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