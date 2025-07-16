Державна допомога вагітним жінкам: умови отримання у 2025 році

Виплати, пов’язані з вагітністю, пологами та народженням дитини, різняться залежно від статусу жінки: чи вона працює офіційно, чи не працює. Є види допомоги, які надаються всім без винятку.

Про основні види грошової допомоги вагітним, читайте в нашому матеріалі.

Яку допомогу можуть отримати вагітні в Україні

Жінки, що працюють, мають право на декретні виплати, які їм виплачує роботодавець. Розмір допомоги становить 100% середнього заробітку за час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

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Жінки, які не працюють, можуть отримати державну допомогу. Якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна, їй виплачують 100% мінімальної допомоги по безробіттю. Студентки отримують допомогу в розмірі своєї стипендії.

Жінки, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, мають право на допомогу в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також жінки, звільнені через ліквідацію підприємства, можуть отримувати допомогу в розмірі середнього доходу за останні шість місяців роботи.

Абсолютно всім жінкам, незалежно від статусу працевлаштування, держава виплачує допомогу при народженні дитини. Вона складається з одноразової суми в 41 280 грн, з яких 10 320 виплачуються одразу, а решта, по 860 грн щомісяця, протягом трьох років.

Виплати при народженні дитини в Україні можуть зрости до 50 тис. грн. Уряд готує законопроєкт, який передбачає значне збільшення державної допомоги сім’ям із дітьми. Про це повідомив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Які категорії мають право на виплату одноразової допомоги вагітним

Бути мамою – це особливий період у житті кожної жінки. Разом із радістю материнства часто з’являються фінансові труднощі, особливо коли фізичний стан не дозволяє працювати. Для таких ситуацій передбачено одноразову державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Ця допомога призначається жінкам, які не є застрахованими в системі обов’язкового соціального страхування. Вона не виплачується жінкам, що працюють. Для них передбачені інші виплати.

До таких осіб належать:

жінки, що не працюють;

зареєстровані безробітні;

студентки;

жінки, звільнені через ліквідацію підприємства;

жінки-військовослужбовиці;

ФОП, які не сплачують соціальні внески.

Право на виплату мають і студентки, адже вони можуть отримати суму, еквівалентну їхній стипендії. Виплати також передбачені для жінок, які були звільнені через ліквідацію підприємства, за умови, що це сталося не більше ніж за пів року до початку декретної відпустки.

Для призначення допомоги важливо вкластися у встановлені строки, адже подати заяву потрібно не пізніше шести місяців після завершення декретної відпустки.

Її тривалість зазвичай становить:

126 днів — 70 днів до пологів і 56 після.

У разі ускладнень або народження кількох дітей – 140 днів.

Для жінок, які постраждали від аварії на ЧАЕС, декретна відпустка може тривати до 180 днів.

Особи, які всиновили дитину до двох місяців від дня народження, також мають право на виплати. Термін становить від 56 до 70 днів, залежно від кількості дітей. Якщо ці виплати перетинаються з доглядом за дитиною до трьох років, кожен вид допомоги оформлюється окремо.

Який розмір одноразової допомоги вагітним в Україні

Розмір допомоги залежить від статусу жінки. Для безробітних – це мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для студенток і аспіранток – розмір стипендії. Військовослужбовиці отримують повну суму грошового забезпечення. Жінки, які були звільнені через ліквідацію, отримують виплату на основі середнього доходу за останні пів року.

Для жінок, які не працюють, та ФОПів, які не сплачують внески, передбачена мінімальна сума, що становить 25% прожиткового мінімуму

Де можна оформити одноразову допомогу вагітним жінкам в Україні

Залежно від ситуації, оформлення допомоги відбувається в органах соцзахисту, центрах зайнятості, за місцем служби або в навчальному закладі. Медичні довідки можна отримати в лікарні або через електронну систему.

Для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами необхідно надати такі документи:

заяву до органу соціального захисту або іншої відповідної установи;

довідку про вагітність і пологи, видану медичною установою (у разі електронного висновку — із зазначенням номера в реєстрі);

документ, що підтверджує статус: довідка з навчального закладу для студенток, довідка ліквідаційної комісії для жінок, звільнених через ліквідацію підприємства, довідка з центру зайнятості для безробітних;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

рішення про усиновлення або встановлення опіки (для тих, хто усиновив чи взяв дитину під опіку).

Як отримати допомогу вагітним: порядок дій для оформлення одноразових виплат

Покрокова інструкція оформлення одноразової фінансової допомоги вагітним:

Спершу потрібно звернутися до лікаря, щоб отримати довідку про вагітність і пологи. Це може бути як паперовий документ, так і запис в електронній системі охорони здоров’я.

Далі слід зібрати всі необхідні документи: паспорт, заяву та документи, що підтверджують статус (наприклад, довідку з роботи чи навчання).

Наступним кроком варто визначити, куди подавати документи — це можуть бути органи соціального захисту, центр зайнятості або місце служби.

Після цього документи передаються до обраної установи особисто або, якщо дозволяє процедура, поштою.

Залишається чекати на рішення щодо призначення допомоги. Якщо всі документи оформлені правильно, виплати надійдуть на рахунок у встановлений строк.

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Джерело : Урядовий портал

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