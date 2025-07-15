Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с поста премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности.

Фото своего заявления Шмыгаль опубликовал в телеграм-канале.

Шмыгаль подал в отставку

Глава украинского правительства поблагодарил вооруженные силы, которые держат фронт и защищают Украину. Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и всю команду Кабмина за неустанную работу на благо государства.

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— Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины, — говорится в заявлении с датой 15 июля 2025 года.

Напомним, что 14 июля президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров Украины и подчеркнул, что ожидает программу действий нового правительства.

Юлия Свириденко рассказала о приоритетных задачах перед обновленным правительством, в частности речь идет об укреплении экономического потенциала Украины; расширении программ поддержки украинцев; масштабировании производства собственного оружия.

По ее словам, в первую очередь должны обеспечиваться Силы обороны Украины, ведь именно они гарантируют устойчивость нашего государства.

Фото: Денис Шмигаль

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