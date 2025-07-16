С Украиной в сердце: международная инициатива Mountain Seed Foundation для реабилитации украинских семей

Горы, веревки и доверие. Так выглядит реабилитация по-новому для тех, кто видел войну, терял, выживал и возвращался.

Это — о программах международной инициативы Mountain Seed Foundation, поддерживающей украинских ветеранов, а также семьи погибших, пленных и пропавших без вести — благодаря силе природы, арт-терапии и глубокому человеческому взаимодействию.

Как возникла идея создания Mountain Seed Foundation

Идея создания фонда возникла еще в 2019 году, когда семья руководительницы программы и соучредительницы MSF Ирины Приходько организовала для детей погибших украинских военных поездку в Вену. Тогда стало очевидно: собственными силами всех не охватить.

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Эта мысль легла в основу организации, которая с 2021 года помогает семьям, травмированным войной, найти внутреннюю опору и восстановиться.

— Мой муж терял друзей в этой войне. Это поразило нас до глубины души. Мы поняли: нужен фонд. И предложили эту идею нашему другу — Натану. Он поддержал ее без колебаний, — вспомнила Ирина.

Натан Шмидт — ветеран морской пехоты США, который в 2015-2018 годах работал в Посольстве Соединенных Штатов в Киеве. В это время он посетил Донбасс.

Как ветеран он также прошел собственный путь исцеления от психологических травм — в горах.

— Меня спасла тишина гор. Это пространство, где боль постепенно отступает. Я стремился передать эту силу семьям из Украины, — отметил глава правления и основатель Mountain Seed Foundation Шмидт.

Так появились лагеря восстановления — Healing Base Camps. Сначала программы проводились в Австрии и Словении.

А в мае 2025 года они впервые начали работать в Украине — в Закарпатье. Здесь открывается новый формат поддержки — для детей, жен и семей ветеранов, переживших утрату.

— Идея сделать горы пространством для исцеления не случайна. Это инициатива Натана. Он сам почувствовал целебную силу гор. Наши участники, преодолевая вершины, осознают: они способны преодолевать страх, препятствия — и начинают верить в себя. Скалолазание — не просто спорт. Это момент, когда люди буквально держатся за одну веревку. В этой связке рождается ощущение взаимной поддержки и ответственности. Этот опыт невозможно воспроизвести в кабинете, — рассказала Ирина Приходько.

Программы длятся неделю. Этого времени недостаточно для полноценной терапии, но вполне хватает, чтобы дать человеку новую точку опоры.

В этом помогает и позитивная психология, которая лежит в основе программы, разработанной американским психологом доктором Амид Орен и основанной на принципах модели PERMA+.

— Она сама связалась с нашим фондом после начала полномасштабного вторжения. Ее метод — о способности даже в самые темные времена замечать луч света, не убегать от боли, а искать внутреннюю опору. Это о разрешении себе жить и даже процветать, несмотря на травму. Мы не работаем “сверху вниз”, а рядом и на равных — от волонтеров до основателей. Мы проживаем эти дни вместе с участниками — делим быт, эмоции, слезы, достижения и маленькие победы, — объяснила Ирина Приходько.

Как отметил Натан Шмидт, каждая программа касается и его лично.

— Это еще один шанс исцелить собственные шрамы. В конце концов мы все проходим путь восстановления вместе, — добавил Шмидт.

Лагеря начинаются не с инструкций, а с момента, когда символы говорят громче слов. На первой встрече, на церемонии знакомства, все становятся в круг и слышат:

— Отныне вы — на одной веревке.

Это не просто метафора — это обещание поддержки. Шаг за шагом участники учатся доверять — себе, другим, самой жизни.

С первого лагеря в 2022 году у Натана осталось особое воспоминание.

— Там была девочка София. Сначала она боялась скалолазания, а потом решилась прыгнуть с моста. Я видел, как в ее глазах боролись страх и вера. И она выбрала веру. А в конце смены даже подарила всем выступление — традиционный украинский танец. Это был танец достоинства.

Это — о внутренней силе, которую удается пробудить.

Приходько отметила, что нельзя заживить все раны, но можно вернуть людям веру в себя — и это уже много.

— С каждой семьей, которой мы помогаем, мы сажаем новое зерно. А как и где оно прорастет — это уже в руках Бога, — объяснил Натан Шмидт.

И зерна прорастают. В мае 2025 года MSF впервые провел лагеря в Украине. А уже в июне дочь одного из ветеранов вернулась — теперь как волонтер, чтобы помогать другим детям.

— Для нас это настоящая история успеха, когда люди сами стремятся вернуться и поддержать других, — объяснила руководитель программ MSF.

Программы постепенно расширяются. В планах — открытие Mini Base Camp в нескольких регионах Украины, обучение местных психологов и инструкторов по скалолазанию.

Главная задача — сделать программу самодостаточной даже без постоянного присутствия международной команды.

— Поддержка MSF — это не только о финансовой помощи. Это о неравнодушии. Даже простое: я здесь, я слышу тебя — уже поддержка. Если можете — присоединяйтесь. Главное — не оставаться в стороне, — отмечает Ирина Приходько.

Натан Шмидт отметил, что если будет вера хотя бы размером с горчичное зерно, тогда можно даже горы сдвинуть.

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