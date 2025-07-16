З Україною в серці: міжнародна ініціатива Mountain Seed Foundation для реабілітації українських сімей

Гори, мотузки й довіра. Так виглядає реабілітація по-новому для тих, хто бачив війну, втрачав, виживав і повертався.

Це — про програми міжнародної ініціативи Mountain Seed Foundation, що підтримує українських ветеранів, а також родини загиблих, полонених і зниклих безвісти — завдяки силі природи, арттерапії та глибокої людської взаємодії.

Як виникла ідея створення Mountain Seed Foundation

Ідея створення фонду виникла ще у 2019 році, коли родина керівниці програми та співзасновниці MSF Ірини Приходько організувала для дітей загиблих українських військових поїздку до Відня. Тоді стало очевидно: власними силами усіх не охопити.

Зараз дивляться

Ця думка лягла в основу організації, яка з 2021 року допомагає родинам, травмованим війною, віднайти внутрішню опору й відновитися.

– Мій чоловік втрачав друзів у цій війні. Це вразило нас до глибини душі. Ми зрозуміли: потрібен фонд. І запропонували цю ідею нашому другу — Натану. Він підтримав її без вагань, — пригадала Ірина.

Натан Шмідт — ветеран морської піхоти США, який у 2015–2018 роках працював у Посольстві Сполучених Штатів у Києві. У цей час він відвідав Донбас.

Як ветеран, він також пройшов власний шлях зцілення від психологічних травм — у горах.

– Мене врятувала тиша гір. Це простір, де біль поступово відступає. Я прагнув передати цю силу родинам з України, — зазначив голова правління й засновник Mountain Seed Foundation Шмідт.

Так з’явилися табори відновлення — Healing Base Camps. Спершу програми проводилися в Австрії та Словенії.

А в травні 2025 року вони вперше запрацювали в Україні — на Закарпатті. Тут відкривається новий формат підтримки — для дітей, жінок та родин ветеранів, які пережили втрати.

– Ідея зробити гори простором для зцілення не випадкова. Це ініціатива Натана. Він сам відчув цілющу силу гір. Наші учасники, долаючи вершини, усвідомлюють: вони здатні долати страх, перешкоди — й починають вірити в себе. Скелелазіння — не просто спорт. Це момент, коли люди буквально тримаються однієї мотузки. У цій зв’язці народжується відчуття взаємної підтримки й відповідальності. Цей досвід неможливо відтворити в кабінеті, – розповіла Ірина Приходько.

Програми тривають тиждень. Цього часу недостатньо для повноцінної терапії, але цілком вистачає, щоб дати людині нову точку опори.

У цьому допомагає й позитивна психологія, яка є основою програми, розробленої американською психологинею докторкою Амід Орен, що базується на принципах моделі PERMA+.

– Вона сама зв’язалася з нашим фондом після початку повномасштабного вторгнення. Її метод — про здатність навіть у найтемніші часи помічати промінь світла, не тікати від болю, а шукати внутрішню опору. Це про дозвіл собі жити і навіть процвітати, попри травму. Ми не працюємо “згори вниз”, а поруч і на рівних – від волонтерів до засновників. Ми проживаємо ці дні разом з учасниками — ділимо побут, емоції, сльози, досягнення та маленькі перемоги, — пояснила Ірина Приходько.

Як зазначив Натан Шмідт, кожна програма торкається і його особисто.

– Це ще один шанс зцілити власні шрами. Зрештою, ми всі проходимо шлях відновлення разом, — додав Шмідт.

Табори починаються не з інструкцій, а з моменту, коли символи говорять гучніше за слова. На першій зустрічі, на церемонії знайомства, всі стають у коло й чують:

– Відтепер ви — на одній мотузці.

Це не просто метафора — це обіцянка підтримки. Крок за кроком учасники вчаться довіряти — собі, іншим, самому життю.

З першого табору у 2022 році в Натана лишилась особлива згадка.

– Там була дівчинка Софія. Спершу вона боялася скелелазіння, а потім відважилась стрибнути з мосту. Я бачив, як у її очах боролися страх і віра. І вона вибрала віру. А наприкінці зміни навіть подарувала всім виступ — традиційний український танець. Це був танець гідності.

Це — про внутрішню силу, яку вдається пробудити.

Приходько зазначила, що не можна загоїти всі рани, але можна повернути людям віру в себе — і це вже багато.

– З кожною родиною, якій ми допомагаємо, ми садимо нове зерно. А як і де воно проросте — це вже в руках Бога, — пояснив Натан Шмідт.

І зерна проростають. У травні 2025 року MSF уперше провів табори в Україні. А вже в червні донька одного з ветеранів повернулась — тепер як волонтерка, щоб допомогти іншим дітям.

– Для нас це справжня історія успіху, коли люди самі прагнуть повернутися й підтримати інших, — пояснила керівниця програм MSF.

Програми поступово розширюються. У планах — відкриття Mini Base Camp у кількох регіонах України, навчання місцевих психологів та інструкторів зі скелелазіння.

Головне завдання — зробити програму самодостатньою навіть без постійної присутності міжнародної команди.

– Підтримка MSF – це не лише про фінансову допомогу. Це про небайдужість. Навіть просте: я тут, я чую тебе — уже підтримка. Якщо можете — долучайтеся. Головне — не залишатись осторонь, — наголошує Ірина Приходько.

Натан Шмідт наголосив, що якщо буде віра хоча б розміром із гірчичне зерно, тоді можна навіть гори зрушити.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.