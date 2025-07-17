Рада получила представление о назначении Юлии Свириденко премьер-министром

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины.

Об этом сообщают заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура и нардеп Ярослав Железняк.

Представление о назначении Свириденко премьер-министром

По их данным, сегодня утром, с 09:45 до 10:00, Комитет ВР по вопросам организации государственной власти должен рассмотреть это представление.

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А само голосование за назначение Юлии Свириденко главой правительства будет происходить в промежутке 10:30 — 12:00.

Железняк говорит, что ожидается выступление президента Владимира Зеленского и кандидата на должность.

Далее, по его словам, фракция Слуга народа проводит представление на остальной состав Кабмина, но без глав Минобороны и МИД, затем снова рассмотрение персонального состава правительства на заседании комитета.

И уже с 14:00 до 18:00 должно состояться большое голосование за весь состав Кабмина.

— Также где-то в это время — отдельно: голосование за министра иностранных дел (Сибига) и министра обороны (Шмыгаль), — добавил нардеп.

Накануне Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра и всего состава правительства.

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