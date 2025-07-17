Российскому командиру объявили подозрение в убийстве гражданских и пленных в Киевской области

Командиру российской танковой бригады сообщено о подозрении в причастности к расстрелам гражданских и пленных в Киевской области.

Причастен к убийствам гражданских и пленных в Киевской области

По данным следствия, во время временной оккупации части Киевской области с конца февраля до конца марта 2022 года российские военнослужащие под его командованием расстреляли 19 гражданских и 4 украинских военнопленных.

Кроме того, погибли 17 мирных жителей и все военные.

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Глава штаба 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады 36 армии Восточного военного округа знал о военных преступлениях своих подчиненных, но не принял никаких мер.

На основании собранных доказательств указанному российскому командиру сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами.

Расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к делу.

Источник : Офис генпрокурора

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