Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
В Албании погибла украинка, спасая свою дочь
Стрельба в Голосеевском районе Киева: найдено тело мужчины
Волынская трагедия: Навроцкий призвал Зеленского начать масштабные эксгумации жертв
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Российскому командиру объявили подозрение в убийстве гражданских и пленных в Киевской области

у Франції засудили хірурга-педофіла
Фото: Pixabay

Командиру российской танковой бригады сообщено о подозрении в причастности к расстрелам гражданских и пленных в Киевской области.

Причастен к убийствам гражданских и пленных в Киевской области

По данным следствия, во время временной оккупации части Киевской области с конца февраля до конца марта 2022 года российские военнослужащие под его командованием расстреляли 19 гражданских и 4 украинских военнопленных.

Кроме того, погибли 17 мирных жителей и все военные.

Сейчас смотрят

Глава штаба 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады 36 армии Восточного военного округа знал о военных преступлениях своих подчиненных, но не принял никаких мер.

На основании собранных доказательств указанному российскому командиру сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами.

Расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к делу.

Читайте также
Удерживал в заложниках 369 гражданских в Черниговщине — капитана армии РФ заочно осудили
вирок, військовйи РФ

Источник: Офис генпрокурора

Связанные темы:

Война в УкраинеУбийствоКиївщинаОфис генпрокурораРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь