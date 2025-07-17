Российскому командиру объявили подозрение в убийстве гражданских и пленных в Киевской области
Командиру российской танковой бригады сообщено о подозрении в причастности к расстрелам гражданских и пленных в Киевской области.
Причастен к убийствам гражданских и пленных в Киевской области
По данным следствия, во время временной оккупации части Киевской области с конца февраля до конца марта 2022 года российские военнослужащие под его командованием расстреляли 19 гражданских и 4 украинских военнопленных.
Кроме того, погибли 17 мирных жителей и все военные.
Глава штаба 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады 36 армии Восточного военного округа знал о военных преступлениях своих подчиненных, но не принял никаких мер.
На основании собранных доказательств указанному российскому командиру сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами.
Расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к делу.