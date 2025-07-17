Російському командиру оголосили підозру у вбивстві цивільних та полонених на Київщині

Командиру російської танкової бригади повідомлено про підозру в причетності до розстрілів цивільних і полонених на Київщині.

Причетний до вбивств цивільних та полонених на Київщині

За даними слідства, під час тимчасової окупації частини Київщини з кінця лютого до кінця березня 2022 року російські військовослужбовці під його командуванням розстріляли 19 цивільних та 4 українських військовополонених.

Крім того, загинули 17 мирних жителів та всі військові.

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Очільник штабу 5 окремої гвардійської танкової Тацинської бригади 36 армії Східного військового округу знав про воєнні злочини своїх підлеглих, але не вжив заходів.

На підставі зібраних доказів зазначеному російському командиру повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами.

Розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до справи.

Джерело : Офіс генпрокурора

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