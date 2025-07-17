Расширение спецслужбы: сколько сотрудников СБУ в Украине предусмотрено новым законом

В среду, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект №13353, который предусматривает увеличение численности Службы безопасности Украины и расширение полномочий этого органа, особенно его боевого подразделения.

Сколько сотрудников СБУ в Украине будет после подписания закона, читайте в нашем материале.

Как изменится количество сотрудников СБУ в Украине

Закон об усилении СБУ, проект которого, к слову, был зарегистрирован 9 июня 2025 года, поддержали 311 народных депутатов из всех фракций.

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Во время голосования не было ни одного голоса против или удержавшихся.

Какую численность СБУ в Украине предусматривает закон:

Законодательная инициатива предусматривает увеличение общего количества сотрудников СБУ в Украине. В мирное время количество сотрудников СБУ возрастет с 27 тыс. до 37 тыс .

. В особый период планируют увеличение численности с 31 тыс. до 41 тыс., что соответствует усилению роли службы в условиях войны.

По мнению авторов документа, расширение численности и полномочий СБУ направлено на повышение эффективности борьбы с внутренними и внешними угрозами, в частности в сфере контрразведки, борьбы с терроризмом и защиты государственной безопасности в условиях продолжающейся войны.

Какие изменения предусматривает закон

Документ предусматривает предоставление военнослужащим СБУ права применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны, что существенно расширяет их оперативные возможности.

Планируется создание на базе подразделения по борьбе с терроризмом нового Центра специальных операций А, который будет ответственным за оперативно-боевую деятельность. Этот Центр должен насчитывать не менее 10 тыс. человек, что делает его масштабным и мощным подразделением.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие:

позволит расширить одно из самых результативных подразделений, которое уничтожает силы и технику противника, тем самым усиливая боевую эффективность на фронте;

увеличит количество служебных должностей, что будет способствовать привлечению большего количества квалифицированной и мотивированной молодежи к военной службе;

обеспечит повышение эффективности работы СБУ в борьбе с существующими и потенциальными угрозами государственной безопасности, включая период после завершения войны;

позволит оптимизировать деятельность Службы безопасности Украины, в соответствии с ее функциями, в частности при реализации мероприятий по защите национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора вооруженной агрессии против Украины.

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