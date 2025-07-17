Розширення спецслужби: скільки працівників СБУ в Україні передбачено новим законом

У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13353, який передбачає збільшення чисельності Служби безпеки України та розширення повноважень цього органу, особливо його бойового підрозділу.

Скільки працівників СБУ в Україні буде після підписання закону, читайте в нашому матеріалі.

Як зміниться кількість працівників СБУ в Україні

Закон про посилення СБУ, проєкт якого, до слова, був зареєстрований 9 червня 2025 року, підтримали 311 народних депутатів з усіх фракцій.

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Під час голосування не було жодного голосу проти або утримання.

Яку чисельність СБУ в Україні передбачає закон:

Законодавча ініціатива передбачає збільшення загальної кількості співробітників СБУ в Україні. У мирний час кількість працівників СБУ зросте з 27 тис. до 37 тис.

В особливий період планують збільшення чисельності з 31 тис. до 41 тис., що відповідає посиленню ролі служби в умовах війни.

На думку авторів документу, розширення чисельності й повноважень СБУ спрямоване на підвищення ефективності боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, зокрема у сфері контррозвідки, боротьби з тероризмом та захисту державної безпеки в умовах війни, що триває.

Які зміни передбачає закон

Документ передбачає надання військовослужбовцям СБУ права застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони, що суттєво розширює їхні оперативні можливості.

Планується створення на базі підрозділу боротьби з тероризмом нового Центру спеціальних операцій А, який буде відповідальним за оперативно-бойову діяльність. Цей Центр повинен налічувати щонайменше 10 тис. осіб, що робить його масштабним і потужним підрозділом.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його ухвалення:

дасть змогу розширити один із найрезультативніших підрозділів, що знищує сили й техніку противника, тим самим посилюючи бойову ефективність на фронті;

збільшить кількість службових посад, що сприятиме залученню більшої кількості кваліфікованої та вмотивованої молоді до військової служби;

забезпечить підвищення ефективності роботи СБУ у боротьбі з наявними та потенційними загрозами державній безпеці, включно з періодом після завершення війни;

дозволить оптимізувати діяльність Служби безпеки України, відповідно до її функцій, зокрема під час реалізації заходів із захисту національної безпеки та оборони, стримування й відсічі збройної агресії проти України.

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