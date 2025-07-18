Аудит решений Ставки: Умеров рассказал о направлениях работы на посту секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении провести аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Умеров заявил во время встречи с аппаратом СНБО.

Аудит выполнения решений Ставки: что известно

В ходе встречи он определил ключевые задачи, которые поставил перед Советом президент Владимир Зеленский.

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— Обсудили с главой государства четкие задачи и приоритеты работы. В ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего. Представим президенту Украины план действий, – отметил он.

Умеров подчеркнул, что среди основных направлений деятельности Совета особое значение будет иметь международное военное сотрудничество, в частности в вопросах поставок вооружения.

— В фокусе работы – координация и контроль сектора безопасности и обороны, обеспечение синхронизации действий всех его составляющих, технологическая модернизация, международное военное сотрудничество, в частности по поставкам вооружения и стратегическим партнерствам, – сказал он.

Отдельный акцент сделан на возобновлении работы технологической ставки, которая должна стать эффективным инструментом ускорения инноваций в сфере безопасности и обороны.

Умеров также подчеркнул важность дипломатического направления в работе СНБО.

— Украина последовательно выступает за справедливый мир – и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир – благодаря силе, — подчеркнул он.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №496/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

До назначения на эту должность Умеров возглавлял Министерство обороны Украины.

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