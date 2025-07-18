Аудит решений Ставки: Умеров рассказал о направлениях работы на посту секретаря СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении провести аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом Умеров заявил во время встречи с аппаратом СНБО.
Аудит выполнения решений Ставки: что известно
В ходе встречи он определил ключевые задачи, которые поставил перед Советом президент Владимир Зеленский.
— Обсудили с главой государства четкие задачи и приоритеты работы. В ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего. Представим президенту Украины план действий, – отметил он.
Умеров подчеркнул, что среди основных направлений деятельности Совета особое значение будет иметь международное военное сотрудничество, в частности в вопросах поставок вооружения.
— В фокусе работы – координация и контроль сектора безопасности и обороны, обеспечение синхронизации действий всех его составляющих, технологическая модернизация, международное военное сотрудничество, в частности по поставкам вооружения и стратегическим партнерствам, – сказал он.
Отдельный акцент сделан на возобновлении работы технологической ставки, которая должна стать эффективным инструментом ускорения инноваций в сфере безопасности и обороны.
Умеров также подчеркнул важность дипломатического направления в работе СНБО.
— Украина последовательно выступает за справедливый мир – и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир – благодаря силе, — подчеркнул он.
Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №496/2025 обнародован на сайте Офиса президента.
До назначения на эту должность Умеров возглавлял Министерство обороны Украины.