Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ главы государства №496/2025 от 18 июля обнародован на сайте Офиса президента.
Умеров — новый секретарь СНБО
— Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в документе.
Он сменил на этой должности Александра Литвиненко, который в тот же день был уволен другим указом №495/2025. Александр Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с 26 марта 2024 года.
Рустем Умеров до этого возглавлял Министерство обороны Украины — с 6 сентября 2023 года до 16 июля 2025-го.
16 июля Верховная Рада поддержала отставку всего Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
До работы в правительстве Умеров был народным депутатом (2019-2022 годы), а в сентябре 2022-го возглавил Фонд государственного имущества.
Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и сопредседателем депутатского объединения Крымская платформа в Верховной Раде.