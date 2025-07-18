Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ главы государства №496/2025 от 18 июля обнародован на сайте Офиса президента.

Умеров — новый секретарь СНБО

— Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в документе.

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Он сменил на этой должности Александра Литвиненко, который в тот же день был уволен другим указом №495/2025. Александр Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с 26 марта 2024 года.

Рустем Умеров до этого возглавлял Министерство обороны Украины — с 6 сентября 2023 года до 16 июля 2025-го.

16 июля Верховная Рада поддержала отставку всего Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

До работы в правительстве Умеров был народным депутатом (2019-2022 годы), а в сентябре 2022-го возглавил Фонд государственного имущества.

Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и сопредседателем депутатского объединения Крымская платформа в Верховной Раде.

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