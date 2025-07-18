Аудит рішень Ставки: Умєров розповів про напрямки роботи на посаді секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про намір провести аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Умєров заявив під час зустрічі з апаратом РНБО.

Аудит виконання рішень Ставки: що відомо

У ході зустрічі він визначив ключові завдання, які поставив перед Радою президент Володимир Зеленський.

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– Обговорили з главою держави чіткі завдання та пріоритети роботи. Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача. Представимо президенту України план дій, – зазначив він.

Умєров наголосив, що серед основних напрямів діяльності Ради особливе значення матиме міжнародна військова співпраця, зокрема в питаннях постачання озброєння.

– У фокусі роботи – координація та контроль сектору безпеки й оборони, забезпечення синхронізації дій усіх його складових, технологічна модернізація, міжнародне військове співробітництво, зокрема щодо постачання озброєння та стратегічних партнерств, – сказав він.

Окремий акцент зроблено на відновленні роботи технологічної ставки, яка має стати ефективним інструментом прискорення інновацій у сфері безпеки та оборони.

Умєров також підкреслив важливість дипломатичного напряму в роботі РНБО.

– Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир – завдяки силі, – підкреслив він.

Нагадаємо, 18 липня президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №496/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

До призначення на цю посаду Умєров очолював Міністерство оборони України.

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