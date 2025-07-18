Поручил Шмыгалю срочно заключить все контракты по дронам – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля.
Зеленский о результатах доклада Шмыгаля
По словам Владимира Зеленского, уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования.
Он рассказал, что это касается беспилотников, особенно дронов-перехватчиков.
Глава государства поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины.
Кроме этого, Зеленский и Шмыгаль обсудили обеспечение дипстрайков, в частности частоту украинских ударов и приоритетные задачи.
— Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость, — заявил президент Украины.
Зеленский рассказал, что на понедельник Денис Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства обороны Украины.
Также новоназначенный министр подготовит ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, среднесрочно, а также за следующие шесть месяцев.