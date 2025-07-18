Поручил Шмыгалю срочно заключить все контракты по дронам – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля.

Зеленский о результатах доклада Шмыгаля

По словам Владимира Зеленского, уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования.

Он рассказал, что это касается беспилотников, особенно дронов-перехватчиков.

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Глава государства поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины.

Кроме этого, Зеленский и Шмыгаль обсудили обеспечение дипстрайков, в частности частоту украинских ударов и приоритетные задачи.

— Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость, — заявил президент Украины.

Зеленский рассказал, что на понедельник Денис Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства обороны Украины.

Также новоназначенный министр подготовит ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, среднесрочно, а также за следующие шесть месяцев.

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