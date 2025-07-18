Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів у єврокубках
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Доручив Шмигалю терміново укласти всі контракти щодо дронів – Зеленський

Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі контракти щодо дронів
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зеленський про результати доповіді Шмигаля

За словами Володимира Зеленського, вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування.

Він розповів, що це стосується безпілотників, особливо дронів-перехоплювачів.

Зараз дивляться

Глава держави доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони України.

Крім цього, Зеленський і Шмигаль обговорили забезпечення дипстрайків, зокрема частоту українських ударів і пріоритетні завдання.

– Вдячний усім залученим підрозділам за влучність, – заявив президент України.

Зеленський розповів, що на понеділок Денис Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи Міністерства оборони України.

Також новопризначений міністр підготує ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, середньостроково, а також за наступні шість місяців.

Читайте також
Шмигаль провів першу нараду і визначив пріоритети на посаді міністра оборони
Нарада Шмигаля

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь