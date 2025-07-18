Доручив Шмигалю терміново укласти всі контракти щодо дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зеленський про результати доповіді Шмигаля

За словами Володимира Зеленського, вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування.

Він розповів, що це стосується безпілотників, особливо дронів-перехоплювачів.

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Глава держави доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони України.

Крім цього, Зеленський і Шмигаль обговорили забезпечення дипстрайків, зокрема частоту українських ударів і пріоритетні завдання.

– Вдячний усім залученим підрозділам за влучність, – заявив президент України.

Зеленський розповів, що на понеділок Денис Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи Міністерства оборони України.

Також новопризначений міністр підготує ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, середньостроково, а також за наступні шість місяців.

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