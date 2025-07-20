Карта боевых действий на 20 июля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 177 боевых столкновений.
Такие данные 20 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 20 июля 2025
Ситуация в Украине на 20 июля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 38 боестолкновений за сутки.
На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.
На Купянском направлении отбито четыре атаки оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодцы, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.
На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, зафиксировано пять атак.
На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калинового.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Филии и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка.
На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 20 июля 2025
- личного состава около (+1040) человек;
- танков — 11035 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 30583 (+52) ед;
- РСЗО — 1443 (+1) ед;
- средства ПВО — 1198 ед;
- самолетов — 421 ед;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270);
- крылатые ракеты — 3515 (+23);
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121);
- специальная техника — 3932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.