Карта боевых действий на 20 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Такие данные 20 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 20 июля 2025

Ситуация в Украине на 20 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 38 боестолкновений за сутки.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении отбито четыре атаки оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодцы, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, зафиксировано пять атак.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Филии и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 20 июля 2025

личного состава около (+1040) человек;

танков — 11035 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед;

артиллерийских систем — 30583 (+52) ед;

РСЗО — 1443 (+1) ед;

средства ПВО — 1198 ед;

самолетов — 421 ед;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270);

крылатые ракеты — 3515 (+23);

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121);

специальная техника — 3932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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