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Анастасия Кожушко, редактор ленты
5 мин.

Карта боевых действий на 20 июля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Такие данные 20 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 20 июля 2025

карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій 20 липня 2025
карта бойових дій 20 липня 2025
карта бойових дій 20 липня 2025
карта бойових дій 20 липня 2025
карта бойових дій 20 липня 2025
карта бойових дій 20 липня 2025
карта бойових дій 20 липня 2025

Ситуация в Украине на 20 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 38 боестолкновений за сутки.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении отбито четыре атаки оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодцы, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, зафиксировано пять атак.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Филии и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 20 июля 2025

  • личного состава около (+1040) человек;
  • танков — 11035 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед;
  • артиллерийских систем — 30583 (+52) ед;
  • РСЗО — 1443 (+1) ед;
  • средства ПВО — 1198 ед;
  • самолетов — 421 ед;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270);
  • крылатые ракеты — 3515 (+23);
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121);
  • специальная техника — 3932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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